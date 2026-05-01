Ioma: denuncian que hay una “mafia” en la obra social y piden avances en una causa judicial

Un grupo de afiliados al Instituto de Obra Médico Asistencial (Ioma) reclama avances en una causa judicial que denuncia a las máximas autoridades y asegura que son "una mafia”.

A través de un comunicado, advirtieron demoras en el tratamiento de la denuncia penal, promovida por el letrado Marcelo Mazzeo. Actualmente la causa está en trámite en la Sala II de la Cámara Federal del Departamento Judicial de La Plata.

“El silencio es complicidad y responde a los intereses de la mafia que secuestró a nuestra obra social”, reclamaron en un flyer, que acusa de “mafia” a las principales autoridades del Instituto y llega a la Gobernación.

"Axel Kicillof - Homero Giles y otros s/ administración fraudulenta agravada, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita, desobediencia, abandono de persona agravado", añaden en el reclamo de la causa Ioma 42567/2025.

La protesta que se realiza en Facebook e Instagram, también tiene su correlato en las calles. Hace dos semanas, en el marco de la realización de un importante congreso de salud en el NH Hotel Provincial de Mar del Plata, un numeroso grupo de afiliados se acercaron para visibilizar su enojo a las autoridades del gobierno bonaerense.

Los reclamos iban desde la pérdida de prestadores históricos, la precarización en la atención y la delicada situación de los pacientes oncológicos, que sufren mala atención por la falta de pagos de Ioma.

La ruta judicial

La causa IOMA 42567/2025 es una denuncia penal en trámite ante la justicia federal de La Plata contra el gobernador Axel Kicillof, el titular del Ioma, Homero Giles, y otros funcionarios. La acusación, impulsada por el abogado Marcelo Mazzeo, abarca delitos como administración fraudulenta agravada, malversación de fondos, abuso de autoridad y abandono de persona agravado, en el contexto de graves deficiencias en la prestación de servicios a los afiliados.