Aulas históricas, piedra Mar del Plata y una comunidad en constante cambio: la escuela 6 cumplió 140 años

“Este no fue el primer edificio que tuvo la escuela” dice a 0223 Belén Cervetta que, desde 2023 se desempeña como directora de la Escuela Provincial 6 Bartolomé Mitre. De forma rápida, la docente explica que el edificio “más o menos” funciona desde 1926, ya que previamente pasó por diferentes usos específicos. Este viernes, cumplió 140 años y la comunidad educativa lo celebró con un emotivo acto.

“Hoy nos toca seguir construyendo futuro”, dice la mujer que reconoce que estar al frente de una escuela emblemática de la ciudad es una gran responsabilidad. “Me siento orgullosa de formar parte de esta comunidad”, dice al tiempo que indica que con el paso del tiempo, el edificio “se fue transformando”. “Han pasado y siguen pasando generaciones y generaciones de familias, abuelos, padres, hijos”

Los rastros del siglo pasado aún pueden verse en las aulas y la fachada del establecimiento que todavía mantiene el pórtico de entrada original y la piedra Mar del Plata que se uilizó para ornamentar el frente.

“Es una de las escuelas pioneras de la ciudad”, dice orgullosa la mujer que, sin dar demasiadas precisiones indica que, por sus aulas pasaron marplatenses célebres y figuras de la política. “Tenemos gente del deporte y ministras que ha traído a sus hijos de la a la escuel... hay un poco de todo”, dice. También en la matrícula de la escuela hay exalumnos que eligen el mismo lugar para sus hijos y ex alumnos que trabajan allí.

Actualmente, la escuela seis cuenta con una matrícula, entre los turnos mañana y tarde, de 570 estudiantes que provienen de diferentes sectores de la ciudad, incluso hay chicos y chicas que llegan desde Sierra de los Padres, Miramar o Santa Clara.

“Hoy nos toca seguir construyendo futuro y ayudar con estas transformaciones”, comenta mientras reflexiona: “Repito la palabra transformación, porque me parece que describe mejor todo lo que viene aconteciendo de lo que fue en un inicio la escuela, lo que está siendo hoy, y lo que será”,

“Las sociedades se transforman, los intereses también, se incorporan las tecnologías, diferentes formas de enseñar, de ver la enseñanza, y nosotros tenemos que ir también transformándonos y ayudándonos en todo esto, pero sin perder la centralidad de la enseñanza, que es nuestro foco puntual y nuestro objetivo primero”, cierra.