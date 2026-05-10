Una app para identificar lugares con productos sin tacc en Mar del Plata: "Si se concretara estaríamos 10 puntos"

En el marco del Día Internacional del Celíaco, en la radio de 0223 Extra 102.1 hablamos con Alejandra de la Riva, la presidenta de la Asociación Celíaca Argentina filial Mar del Plata para conocer cómo atraviesan la crisis económica las y los marplatenses que presentan este tipo de vulnerabilidad a la hora de acceder a los productos de la canásta básica.

"Hoy en día realmente se complica, porque todos los productos son caros y como es una enfermedad genética generalmente hay más de un celíaco en cada casa también", explicó de la Riva y agregó: "Encima con el ritmo de vida que tenemos muchas veces no podemos cocinar porque estamos abocados al trabajo, más que hoy para poder vivir hay gente que tiene más de uno".





En relación a los menúes apto celíaco de los restaurantes de la ciudad, Alejandra argumentó que "estamos muchísimo mejor que hace poquitos años atrás". La presidenta de la filial marplatense aseguró que "tenemos varios lugares a los que podemos ir a sentarnos a comer, que están controlados por bromatología".

La celiaquía en el Partido de General Pueyrredon

Si bien no todos los restaurantes de la ciudad de Mar del Plata abarcan opciones para celíacos, muchos tercerizan su producción sin tacc y otros elaboran, pero quizás no con los requerimientos que se esperan. "Hay que tener mucho cuidado, celebramos que haya mas contemplación en el menú, pero tiene que ser en las condiciones que necesitamos".

Por otra parte, la especialista contó que algunos aspectos de la ordenanza por restaurantes libres de glutén se están cumpliendo: "Por ejemplo, que esté el laboratorio de alimento libre de gluten, que para nosotros es un antes y un después porque con eso pudieron salir a controlar todos los negocios que son aptos celíacos".

"El tema de los restaurantes está muy mezclado, algunos cumplen y otros no, pero siempre digo que prefiero que sean pocos, pero seguros, que alcanzar la masividad, pero que sea incontrolable", expresó de la Riva y subrayó que sobre todo en temporada, que "viene gente de todos lados a trabajar y no tienen la capacitación que puede haber en las grandes ciudades". En esa línea, aseguró que Bromatología está trabajando en "un curso de manipulación de alimentos sin tacc" para los que no tienen los conocimientos adecuados para tratar este menú.

Si bien no existen estadísticas puntuales, la Asociación se maneja con los datos de prevalencia de celiaquía en la población. Estos son, 1 de cada 100 en adultos, y 1 cada 80 en los menores. Sin embargo, de la Riva explicó que la comunidad se amplía porque también hay muchas personas intolerantes al gluten. "Es una gran cantidad de gente la que está consumiendo sin gluten, aunque capaz no precisan los cuidados que necesitamos los celíacos".

La cobertura de las obras sociales a las y los celíacos

De acuerdo a una disposición nacional, las obras sociales y las prepagas están obligadas a cubrir un monto de alimentos y de estudios clínicos asociados a la celiaquia. De la Riva explicó que esto se cumple, pero "según qué obra social" y acotó que "Ioma, por supuesto, no lo cubre. Como no está obligada a adherir a la ley nacional no la cumple".

El monto disponible por mes para la compra de alimentos sin tacc consta de alrededor de 60 mil pesos: "Pami lo cubre. Hay que tramitarlo y a veces es engorroso, pero siempre digo que es un derecho y hay que exigirlo".





Por último, la presidenta de la filial Mar del Plata confío a la radio que existe un proyecto de ordenanza que, de concretarse, "estaríamos 10 puntos". Se trata de la iniciativa presentada por el concejal de la Unión Cívica Radical Ricardo Liceaga Viñas que propone construir una app donde se puedan localizar todos los negocios que tienen productos libres de gluten, controlados por bromatología.

"Sería genial no solo para los marplatenses, si no también para los turistas que se guían por las redes, que a veces tienen buena información y a veces no tanto", valoró de la Riva.