Destrozos en el Club de Pesca tras el temporal: "Implican un costo importante"

El presidente del Club de Pesca de Mar del Plata Rodolfo Murillo brindó detalles a 0223 sobre el estado de la institución tras el fuerte temporal que afectó a la ciudad en las últimas horas y explicó que los principales daños no comprometieron la seguridad estructural.

Según la información difundida desde el Club, la creciente del mar, los vientos intensos y la altura de las olas impactaron sobre un sector de la pedana, donde una losa sobremontada terminó por cumplir una función importantísima en el transcurso del temporal. “Hizo de ‘fusible’”, explicó Murillo y describió que esa parte de la estructura absorbió la mayor tracción del golpe, evitando que las columnas sufrieran daños más graves.

En esa línea, remarcó que de acuerdo al primer relevamiento tras el temporal las columnas se encontraron en estado normal y no presentaban riesgos. Si bien los daños implican un costo económico significativo, Murillo destacó que la situación "no compromete la seguridad estructural de nuestro querido Club”.

Actualmente, la institución se encuentra en contacto con la empresa encargada del mantenimiento para que se realice una evaluación técnica completa y se avance con las tareas necesarias para la recuperación de la pedana de pesca.

Desde el Club de Pesca expresaron su intención de acelerar los arreglos para restablecer el funcionamiento habitual del lugar, uno de los puntos más tradicionales de la actividad deportiva y recreativa sobre la costa de Mar del Plata.