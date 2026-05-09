Las imágenes más impactantes de la ciclogénesis en Mar del Plata

Las imágenes sorprendieron a todos los marplatenses frente a las enormes olas. Foto: cortesía Santiago Castillo.

Tras varios días con condiciones inestables y emisiones de alertas meteorológicas constantes, este sábado, durante la madrugada y la mañana, se registraron momentos críticos en el clima. Con fuertes vientos que llegaron a los 90 km/h y una gran cantidad de precipitaciones, la ciudad dejó impactantes imágenes en distintos puntos de Mar del Plata.

Si bien algunos deportistas salieron a realizar sus prácticas, recomiendan quedarse en casa. Foto 0223

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La alerta meteorológica continúa este sábado y las condiciones más severas se esperan hacia el mediodía, con ráfagas intensas. El Servicio Meteorológico Nacional prevé vientos que podrían alcanzar los 70 km/h. Aunque la advertencia, que comenzó en nivel naranja, descendió a amarillo, las autoridades continúan recomendando extremar las medidas de prevención.

Además se mantienen las precipitaciones aisladas, lo que dificulta la circulación en varios sectores de la ciudad.



Cortesía de Santiago Castillo

El mar registró una crecida enorme durante la mañana y el mediodía. Foto 0223.

Durante la jornada, desde Defensa Civil registraron casi 100 reclamos , sobre los que aún continúan trabajando. Intervinieron por caídas de árboles y postes, cortes de luz y de telefonía móvil, además de situaciones particulares vinculadas al funcionamiento de algunos semáforos.

Ante la crecida del mar y el fuerte impacto de las olas, el Paseo Dávila permanece cortado hasta que el agua descienda y se restablezcan las condiciones seguras para circular.



Foto 0223

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Tanto el Servicio Meteorológico Nacional como la Municipalidad de General Pueyrredon continúan recomendando extremar las precauciones: evitar salir salvo que sea estrictamente necesario, asegurar macetas y otros objetos que puedan volarse y mantenerse alejado de las ventanas.

El Paseo Dávila debió ser cortado por el Municipio. Cortesía de Santiago Castillo

Foto 0223

El temporal se da en medio de un conflicto salarial en el transporte público, lo que afecta la circulación de numerosos vecinos. Otros, en tanto, enfrentan las consecuencias de las calles inundadas en distintos barrios, una situación que les impide salir de sus casas.





Foto 0223

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Cortesía de Santiago Castillo

El pronóstico del tiempo anticipa una mejora para este domingo, luego de varios días marcados por la inestabilidad y las alertas meteorológicas. Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, bajas temperaturas y vientos moderados, pero sin probabilidades de lluvias. Por el momento, no se emitieron nuevas alertas, lo que lleva algo de alivio tras un fin de semana atravesado por fuertes ráfagas, intensas precipitaciones y múltiples complicaciones en distintos puntos de la ciudad.



Cortesía de Santiago Castillo

Cortesía de Santiago Castillo

Foto 0223

Pese a las condiciones climáticas, desde 0223 retratamos cómo la ciudad continúa activa, con personas que deciden salir a correr, tomar fotografías y también con quienes trabajan para reparar los daños ocasionados por el temporal.





Cortesía de Santiago Castillo

La tormenta desde el Muelle de los Pescadores. Foto: Javier (lector).

La tormenta desde el Muelle de los Pescadores. Foto: Javier (lector).