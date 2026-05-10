La situación crítica de los recuperadores: "Está mala para todos y mucho peor para nosotros"

La tarea de los recuperadores urbanos resulta clave en el tratamiento de los residuos domiciliarios de Mar del Plata, pero su rol más importante tiene que ver con la oportunidad laboral y de ingresos que representa para múltiples familias de la ciudad. Una de las cooperativas que abordan estas cuestiones es la Común Unidad de Recuperadores Argentinos (Cura).

Para conocer cómo está la situación en el sector, el presidente de Cura Alejandro Pastochi le contó a 0223 que hoy en día son 26 las familias que integran la cooperativa. "En el Predio de Disposición Final de Residuos hay mucha más gente", precisó Pastochi y agregó que también hay socios de Cura que están esperando por entrar.

Sin embargo, remarcó que los salarios en el rubro de la recuperación de materiales está muy bajo: "Estamos en la misma, por la crisis económica del país".

Cómo golpea la crisis económica a los recuperadores urbanos

Los sectores más vulnerables son los primeros que resultan golpeados en los tiempos de crisis. Las políticas económicas desplegadas por el gobierno nacional han mostrado consecuencias dañinas para las y los trabajadores, quienes a pesar de contar con ingresos, muchas veces no logran llegar a fin de mes.

El trabajo informal, el aumento de los precios y la caída del consumo son fenómenos que atraviesan a las y los trabajadores en Argentina y Mar del Plata no escapa de ello. "Está mala para todos y mucho peor para nosotros", indicó el presidente de Cura y explicó: "Los materiales valen poco y cuesta mucho vender".

El proyecto de industrialización

Sin embargo, las condiciones de trabajo de los recuperadores urbanos podrían mejorar "si pudiéramos industrializar", opinó Pastochi y explicó: "Lo necesitamos con urgencia para tener mejor paga la mercadería y que sea más fácil venderla".

"Nosotros lo que estamos haciendo es un paso solo, lo máximo que hacemos con el material es prensarlo, pero estaría bueno picarlo", indicó el presidente de Cura. De este modo, podrían "meter más mano de obra al trabajo" y así "poder ganar un poco más".