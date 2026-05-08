Se incendió una casa en Punta Mogotes y el fuego destruyó la planta alta

Un incendio registrado este viernes por la tarde en una vivienda de Punta Mogotes generó un gran despliegue de Bomberos del Cuartel Centro. Ocurrió en la zona de avenida Mario Bravo al 6000 alrededor de las 19 horas.

Según el parte oficial, el aviso llegó por una llamada al 911 que advertía sobre un foco ígneo en una casa de dos plantas. Al arribar al lugar, los bomberos constataron que el incendio se encontraba en fase de combustión generalizada y de inmediato desplegaron un operativo para contener las llamas.

La vivienda no contaba con suministro de luz ni gas al momento del siniestro y los Bomberos se ocuparon de evitar que el fuego se extendiera hacia casas linderas. Según el informe, los daños fueron totales en la planta alta, mientras que en la baja se registró la destrucción de muebles, camas y otros elementos.

Minutos después del inicio del operativo se hizo presente en el lugar una mujer de 38 años que se identificó como propietaria de la vivienda. Según se informó, no contaba con seguro.

No se registraron víctimas ni personas heridas, ni fue necesario realizar traslados a centros de salud. En el lugar también trabajó personal de Prefectura Naval, que colaboró con el corte de las calles para facilitar las tareas de los equipos de emergencia.