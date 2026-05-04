Identificaron al hombre que mataron de un tiro en la cabeza en Mar del Plata

El vigesimoprimer asesinato en Mar del Plata en el año se conoció este domingo a la noche. Según fuentes de la investigación, la víctima escuchó a una moto que pasó por la puerta de su casa en Parque Camet una y otra vez. En un momento, salió a enfrentarlo. Minutos después murió de un disparo en la cabeza.

El fallecido tenía 31 años. Gustavo Daniel Breciaroli fue atacado cerca de las 21.30 en inmediaciones de Los Talas al 4600 y murió en el acto.

En la moto viajaban dos sujetos y se estima que uno de ellos fue el que abrió fuego contra Breciaroli, quien recibió al menos un tiro en su cabeza.

Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) arribó al lugar y constató que la víctima se encontraba sin vida. En el lugar trabajó personal de la Policía Científica y de la comisaría decimoquinta.