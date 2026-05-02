Duro revés en Miami: Franco Colapinto no pudo aguantar y cayó dos puestos en la sprint que fue dominada por McLaren

El piloto argentino vivió una carrera intensa en Miami tras una buena clasificación, en una sprint marcada por el ritmo implacable de McLaren.

La acción de la Fórmula 1 en Estados Unidos tuvo como protagonista a Franco Colapinto, quien disputó la Carrera Sprint del Gran Premio de Miami, correspondiente a la cuarta fecha del campeonato. El piloto de Alpine llegaba con buenas sensaciones tras una sólida clasificación que le permitió largar desde el octavo lugar, en una grilla encabezada por Lando Norris con McLaren.

Sin embargo, la largada no fue la ideal para el argentino, que perdió terreno en los primeros metros y cayó al noveno puesto tras ser superado por su compañero de equipo, Pierre Gasly. A partir de ahí, Colapinto debió reacomodar su ritmo en una carrera corta pero muy exigente, donde cada detalle marca la diferencia.

Con el correr de las vueltas, el piloto argentino logró estabilizar su rendimiento y se mantuvo en la novena posición durante los primeros giros. No obstante, la distancia con Gasly se mantuvo cercana a los dos segundos, reflejando la dificultad para acercarse y pelear posiciones en un circuito donde el aire limpio resulta clave.

En la parte final de la sprint, el dominio de McLaren fue contundente. Norris lideró con autoridad, escoltado por su compañero Oscar Piastri, mientras que Charles Leclerc, con Ferrari, se ubicaba en zona de podio. En ese contexto, el francés Isack Hadjar logró superar a Colapinto en la vuelta 17, relegándolo al décimo lugar.

Finalmente, la victoria quedó en manos de Norris, que confirmó el gran momento de McLaren en la temporada. Piastri completó el 1-2 para la escudería británica y Leclerc cerró el podio. Para Colapinto, la sprint dejó sensaciones mixtas: una clasificación prometedora, pero una carrera en la que no pudo sostener el ritmo frente a sus rivales directos.

Más allá del resultado, el argentino continúa sumando experiencia en la máxima categoría y tendrá una nueva oportunidad a partir de las 17 horas en la clasificación principal para la carrera de mañana en la que tiene serias chances de sumar puntos.