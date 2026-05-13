Noche de tributos en Dickens con homenajes a The Doors y Oasis

Noche de tributos en Dicken´s con homenajes a The Doors y Oasis

Dickens prepara una noche especial dedicada a dos bandas fundamentales de la historia del rock internacional, con una doble propuesta tributo para disfrutar en vivo.

Por un lado se presentará Hotel Morrison, con un recorrido por las canciones de The Doors, reviviendo el espíritu psicodélico y la intensidad de una de las bandas más influyentes de todos los tiempos.

La jornada continuará con Gin Tonic, homenaje a Oasis, repasando clásicos del britpop y las canciones más emblemáticas del grupo liderado por los hermanos Gallagher.

Además, Dickens cuenta con agenda musical este jueves desde las 21:30 hs con la presentación de las bandas marplatenses Sin Nombres Propios y Total Interferencia, en una noche dedicada al rock local y las nuevas canciones de la escena de la ciudad.