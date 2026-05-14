"Desagradable y desubicada": dura acusación contra Natalie Pérez

La cantante Natalie Pérez fue acusada por un participante del certamen televisivo.

Gustavo Giallattini, participante de Es mi sueño, compartió un descargo en sus redes sociales luego de un incómodo momento que vivió antes de salir a cantar en el programa de Canal 13.

A través de un video publicado en Instagram, el cantante contó que Natalie Pérez, quien reemplaza a Jimena Barón en el jurado, hizo un comentario sobre su cuerpo previo a su presentación que lo descolocó.

“Antes de cantar alguien del jurado hizo un comentario desagradable de mi cuerpo”, escribió junto al posteo. "Me parece desagradable y más viniendo de una mujer. Precisamente cuando las mujeres tanto luchan para que no se hable de los cuerpos", dijo el joven cantante.

el cantante durante su participación en la primera ronda del programa

"Salís a cantar y lo primero que te dice alguien es "Ay miren él con los músculos" es desagradable. Había diez personas que lo escucharon lo que dijo", afirmó.

En la misma línea, el cantante aseguró que el resultado de su participación en la segunda instancia del certamen era predecible teniendo en cuenta el jurado, ya que a todos en el "recap" habían votado a favor menos Pérez. "Me di cuenta que me iba", aseguró.

"Desagradable y desubicada son las palabras justas", cerró el ahora ex participante del programa que conduce Guido Kaczka.