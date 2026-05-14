"No podía mover las piernas”: fuerte relato de los vecinos tras la muerte de un hombre en situación de calle

Vecinos relataron las últimas horas de Johnny antes de su muerte.

La esquina de 9 de Julio y San Luis se convirtió en un escenario desolador y conmocionó a los vecinos de la zona centro, luego de que durante las primeras horas de este jueves fuera hallado sin vida el cuerpo de un hombre en situación de calle.

Conocido como “Johnny”, hacía años que cuidaba autos en la zona del jardín y la escuela. Los residentes lo describieron como una persona renegada y de trato difícil, aunque nunca dejaron de ayudarlo como podían.

Alicia, encargada de un edificio, contó en diálogo con 0223 que “tuvo situaciones donde se lo ha llevado la policía, lo acomodaban un poquito y después volvía, pero seguía siendo bastante conflictivo”.

Anoche, el frío se adueñó de Mar del Plata y se hizo sentir con fuerza. “Pasó la Patrulla Municipal, chequearon si tenía vida, le dieron una frazada y continuaron camino. Hasta esta mañana estaba sentado en la calle y un muchacho quiso ayudarlo, pero no pudo”, reveló.

Una mañana complicada

Alicia decidió prepararle un té para que pudiera entrar en calor. Hasta ese momento estaba consciente, “pero no podía mover las piernas”. Según explicó, existía la posibilidad de que estuviera bajo los efectos de alguna sustancia “porque consumía cualquier cosa”, a lo que recurren lamentablemente muchas personas para atravesar lo terrible de vivir en la calle.

La esquina de 9 de Julio y San Luis amaneció marcada por la muerte de un hombre sin hogar.

Por la gravedad del cuadro, llamó reiteradas veces al 147, pero según la vecina “nadie me atendió”. Más tarde, alguien logró comunicarse con la policía y un patrullero se acercó al lugar.

“Hoy a la mañana, cuando los chicos estaban ingresando al jardín, vinieron, lo sentaron contra la pared y lo trataron muy mal. Esa parte fue la más difícil. Igual fue algo del común de la gente, porque estaban todos en el jardín mirando y nadie colaboraba ni decía nada. Tuvieron que recordarles que era un ser humano para que se fueran”.

Tras la denuncia, también acudió el Same: “Bajaron volando, constataron que no respiraba y sacaron un aparato para reanimarlo, pero no lo lograron".

Policía Científica trabajó en el lugar para esclarecer la muerte del hombre en situación de calle.

Algunas versiones indican que "Johnny" tenía una casa y una hija, aunque siempre deambulaba por la zona. Los vecinos desconocían si asistía a algún parador; sólo sabían que “a veces dormía por esas calles y otras veces se lo llevaba la policía”.

Por estas horas, Policía Científica trabaja en el lugar para determinar las causas de la muerte.