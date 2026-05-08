La curiosa condición de Tinelli al dream team de Videomatch

José María Listorti recordó su etapa en Videomatch junto a otros humoristas. Aunque aseguró que guarda grandes recuerdos de aquella época junto a Marcelo Tinelli, también comentó que varias de esas reglas les hicieron perder importantes oportunidades laborales y económicas.

Durante su paso por el programa de Pachu Peña en Pop Radio, Listorti explicó: “Nosotros estábamos bajo el sol de Tinelli. Nunca podíamos ir a los programas, yo a lo de Susana Giménez no fui nunca y trabajando en Telefe. No hacíamos notas, yo recién comencé en Videomatch en el ’93 y recién fui a lo de Mirtha Legrand en 2002”.

Cuando Pachu quiso saber si tampoco podían hacer publicidades, José María respondió con humor, aunque dejando en claro su malestar: “No me hagas acordar”.

Sin embargo, tras la repercusión de sus dichos en redes sociales, el humorista intentó matizar la situación. “Si Marcelo ve el recorte, le va a caer mal, pero él quería que la gente nos viera únicamente en el programa. Trabajar con él tenía diez mil cosas a favor y una sola en contra, que es esto que comento”, expresó con sinceridad.

Luego de que los dichos de José María Listorti se viralizaran en redes sociales, Marcelo Tinelli salió a responder desde su cuenta de X y dejó en claro que no se sintió molesto por sus declaraciones. “Jamás nada de lo que dice José María Listorti puede caerme mal. Lo amo a Josema y también a Pachu”, escribió.

Además, el conductor habló desde el cariño y recordó el vínculo que mantiene con ellos desde hace años. “No hay escándalo. Hay mucho amor y agradecimiento de mi parte hacia ellos. Todos en esta familia los queremos y nos hacen reír mucho siempre”, agregó, bajándole el tono a la polémica.