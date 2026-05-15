Es una de la máximas promesas de River, sonaba para Aldosivi y sufrió una grave lesión

Durísima noticia para el juvenil que, otra vez, tendrá que pasar por el quirófano y una larga recuperación.

River recibió otra noticia durísima en medio de la definición del Torneo Apertura: Agustín Ruberto volvió a romperse los ligamentos de la rodilla izquierda y tendrá por delante una larga recuperación que lo marginará de las canchas alrededor de ocho meses. En los últimos días, se había hablado de la posibilidad de un préstamo a Aldosivi para el Clausura.

El delantero juvenil sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, la misma lesión que ya había padecido en febrero de 2025 mientras disputaba el Sudamericano Sub 20 con la Selección Argentina. La lesión se produjo durante un entrenamiento cuando Ruberto sintió molestias en la rodilla. Luego, los estudios médicos confirmaron el peor diagnóstico.

El golpe es doble para River: por la gravedad de la lesión y porque se trata de una de las grandes promesas surgidas de las inferiores del club, que venía intentando recuperar continuidad después de su anterior parate. Ruberto había vuelto a sumar minutos en Primera en febrero de este año y disputó seis partidos en lo que va de la temporada.

Ahora, el atacante deberá esperar que se desinflame la zona para ser intervenido quirúrgicamente y luego iniciará una rehabilitación extensa, la segunda por una lesión ligamentaria grave en apenas un año y medio.

La baja representa un nuevo problema para Eduardo Coudet, que pierde una alternativa ofensiva en plena etapa decisiva del semestre, justo después de la clasificación de River a las semifinales del Apertura tras vencer 2-0 a Gimnasia.

River lo acompañó públicamente con un mensaje de apoyo, pero puertas adentro la preocupación es evidente: Ruberto no solo se pierde lo que resta de 2026, sino que vuelve a quedar obligado a reconstruirse física y futbolísticamente desde cero.

