Ni nalga ni peceto: el corte de carne barato que los carniceros recomiendan para las mejores milanesas

En un contexto de precios elevados, encontrar el equilibrio entre ahorro y calidad se volvió el desafío principal de cada mesa familiar. Muchos consumidores evitan los cortes económicos por temor a obtener una carne dura, recurriendo siempre a opciones clásicas que hoy resultan prohibitivas para el bolsillo. Sin embargo, la bola de lomo aparece como la alternativa más inteligente de la carnicería si se aplica la técnica adecuada de limpieza. El corte posee un veteado natural que, bien trabajado, garantiza una jugosidad superior a la de piezas mucho más costosas y tradicionales al hacer milanesas.

El verdadero secreto para transformar esta pieza accesible en un manjar reside en saber separar las fibras y retirar el nervio central. A diferencia de la nalga, la bola de lomo requiere un trabajo previo de "desarme" para eliminar las telas elásticas que suelen endurecerse durante la cocción. Al seguir el camino natural del tejido conectivo con un cuchillo afilado, la pieza se divide en trozos limpios listos para ser fileteados con una suavidad envidiable. Dominar este proceso casero permite aprovechar cada gramo de carne, convirtiendo un producto secundario en la estrella indiscutida de cualquier fuente de milanesas.

La clave es retirar el nervio central.

Cuál es la mejor manera de hacer el corte de la bola de lomo

Para garantizar que el primer bocado sea tierno, es vital realizar el corte siempre en sentido contrario a la fibra muscular del animal. Si los trozos resultan angostos, se puede aplicar la técnica de mariposa para abrir la carne como un libro y obtener piezas anchas ideales para el empanado. Ese método de desperdicio cero permite que los recortes irregulares se utilicen luego en guisos o salteados rápidos, maximizando el rendimiento de la inversión inicial: la clave del éxito en la cocina no es comprar lo más caro, sino saber tratar el producto con cierta maña y conocimiento técnico.

Incorporar este hábito a la lista de compras semanal representa un alivio inmediato para el presupuesto doméstico sin resignar el sabor de un clásico nacional. Al romper el mito de que solo el peceto sirve para una buena comida, el consumidor recupera el control sobre su gasto diario en el mostrador. Con un poco de práctica frente a la tabla, el corte barato pasa de ser una opción de emergencia a la elección preferida de los expertos.