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Martes, la calma antes de que lleguen las tormentas a Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada agradable, antes del desastre.

La máxima llegará a 20° este martes en Mar del Plata.

4 de Mayo de 2026 18:52

Por Redacción 0223

PARA 0223

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un martes agradable en Mar del Plata, aunque ya emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes para la tarde y noche del miércoles.

En principio, el organismo prevé un final de lunes estable, con 16°, cielo parcialmente nublado y viento del oeste a baja velocidad, que oscilará entre 7 y 12 kilómetros por hora (km/h), y una próxima jornada calcada.

Rige un alerta amarillo por tormentas para la tarde y noche del miércoles.

Para este martes, también se esperan una máxima de 20° y mínima de 12°, y viento suave del oeste a la madrugada y la mañana, que rotará al este por la tarde y al sudoeste a la noche. Sin embargo, en ningún momento será intenso y se volverá casi imperceptible en las últimas horas.

Más allá del principio de semana sin condiciones adversas, rigen advertencias climáticas para la tarde y noche del miércoles, período en el que el SMN anunció tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 milímetros.

Además, existe la posibilidad que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

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