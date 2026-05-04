Martes, la calma antes de que lleguen las tormentas a Mar del Plata

La máxima llegará a 20° este martes en Mar del Plata.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un martes agradable en Mar del Plata, aunque ya emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes para la tarde y noche del miércoles.

En principio, el organismo prevé un final de lunes estable, con 16°, cielo parcialmente nublado y viento del oeste a baja velocidad, que oscilará entre 7 y 12 kilómetros por hora (km/h), y una próxima jornada calcada.

Rige un alerta amarillo por tormentas para la tarde y noche del miércoles.

Para este martes, también se esperan una máxima de 20° y mínima de 12°, y viento suave del oeste a la madrugada y la mañana, que rotará al este por la tarde y al sudoeste a la noche. Sin embargo, en ningún momento será intenso y se volverá casi imperceptible en las últimas horas.

Más allá del principio de semana sin condiciones adversas, rigen advertencias climáticas para la tarde y noche del miércoles, período en el que el SMN anunció tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 milímetros.

Además, existe la posibilidad que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.