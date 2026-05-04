Un hombre de 68 años discutió con su cuñado y lo mató de un golpe a la cabeza

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en la zona sur de Rosario. Imagen: Rosario3

Un hombre de 68 años asesinó a su cuñado de 70 a golpes de puño en un violento episodio ocurrido este lunes en el barrio Las Delicias de Rosario, en la zona sur de la ciudad santafesina.

La tranquilidad del mediodía se vio abruptamente interrumpida por una fuerte discusión entre ambos, que además de ser familiares vivían en el mismo lote: el presunto homicida ocupaba una vivienda trasera, mientras que la víctima residía en la casa principal.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia correspondiente.

La pelea escaló en cuestión de minutos y tuvo el peor desenlace. Según relataron testigos, el agresor golpeó reiteradamente con sus puños a su cuñado hasta dejarlo tendido en el suelo, sin reacción, luego de que impactara su cabeza contra un árbol.

Efectivos policiales que arribaron al lugar confirmaron que el hombre ya se encontraba sin vida. El agresor fue detenido en el acto, mientras que la Fiscalía y personal de Investigaciones trabajaron en la escena para determinar con precisión la causa de muerte y reconstruir la secuencia del hecho.

La Comisaría 12 quedó a cargo del procedimiento en coordinación con la Fiscalía. Fuentes oficiales indicaron que, hasta el momento, no se secuestraron otros elementos vinculados al caso.