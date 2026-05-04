Un hombre de 68 años discutió con su cuñado y lo mató de un golpe a la cabeza
La pelea entre familiares que compartían lote escaló rápidamente y terminó de la peor manera: un golpe contra un árbol a la altura de la cabeza habría sido el impacto fatal.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 68 años asesinó a su cuñado de 70 a golpes de puño en un violento episodio ocurrido este lunes en el barrio Las Delicias de Rosario, en la zona sur de la ciudad santafesina.
La tranquilidad del mediodía se vio abruptamente interrumpida por una fuerte discusión entre ambos, que además de ser familiares vivían en el mismo lote: el presunto homicida ocupaba una vivienda trasera, mientras que la víctima residía en la casa principal.
La pelea escaló en cuestión de minutos y tuvo el peor desenlace. Según relataron testigos, el agresor golpeó reiteradamente con sus puños a su cuñado hasta dejarlo tendido en el suelo, sin reacción, luego de que impactara su cabeza contra un árbol.
Efectivos policiales que arribaron al lugar confirmaron que el hombre ya se encontraba sin vida. El agresor fue detenido en el acto, mientras que la Fiscalía y personal de Investigaciones trabajaron en la escena para determinar con precisión la causa de muerte y reconstruir la secuencia del hecho.
La Comisaría 12 quedó a cargo del procedimiento en coordinación con la Fiscalía. Fuentes oficiales indicaron que, hasta el momento, no se secuestraron otros elementos vinculados al caso.
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