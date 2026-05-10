Encontraron a la pareja que era intensamente buscada en Mar del Plata: habían abandonado la ciudad

La pareja había llegado a Mar del Plata para trabajar durante la temporada.

Después de tres meses de angustia y desesperación, apareció la pareja que era intensamente buscada por su familia luego viajar a Mar del Plata para trabajar durante la temporada.

Se trata de Melisa Martínez y Pablo Arévalo, oriundos de Córdoba, que llegaron a "La Feliz" para aprovechar el incremento de puestos de trabajo que se dieron por las vacaciones de verano.

El yerno de la mujer se había comunicado con 0223 y contó que de un día para el otro, "ella dejó de recibir mensajes, no contesta en las redes sociales y él tampoco", por lo que no tuvieron información de ellos desde febrero.

Con este panorama, la madre de la desaparecida se acercó a una comisaría de Córdoba para realizar la denuncia, pero "la policìa no se la tomó con el argumento de que tenía que viajar a Mar del Plata para hacerlo".

A esta situación, se le sumaba que Arévalo "tenía problemas con un tipo", quien lo habría amenazado de muerte y lo estaba buscando, lo que aumentó la preocupación de la familia cordobesa al perder el contacto.

Por la viralización de la noticia, la pareja logró comunicarse con la familia: "Recién la llamó a mi pareja, están bien viviendo en Rosario". declaró el yerno. Tras semanas de incertidumbre y preocupación, la historia tuvo un desenlace positivo.