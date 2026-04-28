Fueron a pescar y no volvieron: intensa búsqueda de dos hombres desaparecidos desde el domingo

Dos hombres se encuentran desaparecidos desde el domingo después de haber salido a pescar en el Río de la Plata, a la altura de Villa Domínico, en el partido bonerense de Avellaneda. Se trata de Alcides y José Luis Ledesma, de 47 y 45 años, respectivamente, quienes fueron vistos por última vez en la tarde del 26 de abril.

Según Noticias Argentinas, los dos habían llegado al Parque del Río con la intención de pescar, que era una actividad que practicaban juntos con frecuencia. Antes de embarcarse en un bote, dejaron sus celulares en el auto, también como hacían habitualmente.

Después de su partida se registraron fuertes ráfagas de viento que complicaron la visibilidad en la zona. Desde entonces, no se volvió a tener contacto con ellos.

La situación activó un amplio operativo de búsqueda que aún continúa en marcha. Incluye guardacostas, personal especializado y patrullas que recorren distintos sectores de la ribera bonaerense, con rastrillajes coordinados por agua, aire y tierra.

Las tareas se concentran especialmente en áreas donde las corrientes podrían haber desplazado la embarcación. Las autoridades analizan diversas hipótesis, pero la más resonante tiene que ver con una posible falla mecánica en el bote o el arrastre a raíz de las condiciones climáticas adversas.

Familiares y allegados siguen de cerca el operativo con preocupación, a la espera de novedades que permitan esclarecer qué fue lo que pasó.