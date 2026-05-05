Alerta meteorológica: qué es un ciclón extratropical y cómo impactará en Mar del Plata

A partir de este jueves y hasta el sábado inclusive, Mar del Plata se verá afectada por un fenómeno meteorológico que puso en alerta a toda la población.

El sector costero atravesará una ciclogénesis o ciclón extratropical con núcleo de 976 hectopascales al sudeste de la ciudad que provocará olas de entre 3 y 7 metros del altura.

Se esperan vientos con ráfagas de 100 km/h.

El meteorólogo Sebastián Pagliarino explicó a 0223 que "según los modelos meteorológicos de confianza, es probable que no sea un solo profundo sistema de bajas presiones sino dos o hasta tres que interactúen entre sí y puedan complicar la situación".

"Se esperan vientos que serán intensos del sector sur/sudoeste con ráfagas que alcanzarán los 100 kilómetros por hora, lluvias y un fuerte descenso térmico", reveló.

Las autoridades se mantienen en alerta.

"Es muy probable que las condiciones sean mucho mas difíciles que las de la semana pasada. De todas maneras, habrá que ir monitoreando la situación para prevenir mas que alarmarse", aseguró.

Por este motivo, las autoridades recomiendan extremar las precauciones, evitar la circulación innecesaria en zonas costeras y mantenerse informados a través de los canales oficiales.