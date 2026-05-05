Juan Darthés irá a la cárcel: dejaron firme su condena y deberá cumplir seis años en prisión

Tras el rechazo de la justicia brasileña de los dos últimos recursos presentados por la defensa de Juan Darthés, el condenado por violación a la actriz Thelma Fardin cuando ella tenía 16 años, deberá cumplir su condena efectiva de seis años y medio de prisión.

A través de un video en las redes sociales, la propia Thelma Fardín confirmó que, después de 8 años de proceso judicial en tres países distintos, el fallo de la Justicia ratificó la condena a Darthés, quien deberá cumplirla en un penal de Brasil.

Aún con el despliegue de estrategias de dilación de parte del condenado, este fallo dio lugar a un precedente jurídico internacional en la defensa de los derechos humanos de las adolescencias y mujeres.

Amnistía Internacional Argentina expresó que “la resolución constituye un nuevo paso decisivo en un proceso judicial histórico por violencia sexual y reafirma la importancia de escuchar a las víctimas, investigar con debida diligencia y juzgar con perspectiva de género”.

El mensaje de Thelma Fardín

Thelma agradeció el apoyo desde sus redes: “Esta vez que le rechazan los últimos dos recursos en las cámaras más altas de Brasil, en este juicio que fue eterno, que duró ocho años, estoy sola en mi casa y no sé qué hacer y le mando mensajes a la gente que quiero y lo que me sale es agradecer".





"Si yo gané y si ganamos todas, es gracias a un montón de gente de cerca, de lejos, que sabe que me sostuvo y que no lo sabe, pero que también me sostuvo desde lo más, más, más profundo de mi corazón a todo el mundo. Gracias a todos por estar ahí", cerró.

