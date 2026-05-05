Preocupación por un DNU de Milei que podría abrir la puerta a la venta de tierras de la Base Naval de Mar del Plata

¿Se vende la Base Naval?: la oposición alertó que el DNU de Milei abre la puerta a esa posibilidad

Un proyecto ingresado este martes en el Concejo Deliberante abrió interrogantes sobre el futuro de la Base Naval de Mar del Plata, al poner de relieve que un reciente decreto de necesidad y urgencia del gobierno nacional podría habilitar su venta, concesión o cambio de uso.

La presentación de Acción Marplatense apunta al DNU 314/2026 conocido este lunes, a través del cual el presidente Javier Milei impulsa el llamado Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (ARMA). De acuerdo al texto dado a conocer a través del Boletín Oficial, se incorporan líneas de financiamiento que contemplan la posibilidad de vender o concesionar bienes inmuebles del Estado para generar recursos.

El proyecto del Ejecutivo apunta a financiar el reequipamiento militar desde el MInisterio de Defensa a cargo de Carlos Presti.

En ese contexto, el expediente señala que, si bien el decreto no menciona de manera puntual a la Base Naval local, el predio queda alcanzado por el régimen debido a que pertenece al Estado nacional y está bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Su localización y valor estratégico, advierten, lo convierten en un activo particularmente sensible.

En esencia, el DNU fija que el 10% de los fondos generados por la venta de bienes desde la Agencia Nacional de Bienes del Estado (Aabe) sean distados al reequipamiento militar, en tanto que ese monto subirá al 70% cuando el bien haya estado afectado al Ministerio de Defensa. El DNU también incluye a predios en el marco del proceso de privatización de empresas públicas habilitado por la Ley Bases.

Además, el proyecto de AM remarca que el DNU habilita herramientas como acuerdos urbanísticos y cambios de zonificación, lo que podría facilitar desarrollos inmobiliarios, turísticos o comerciales en esos espacios, abriendo un escenario de incertidumbre sobre su destino.

El proyecto que ahora deberá debatir el Concejo Deliberante solicita al Ejecutivo nacional que se abstenga de avanzar en cualquier medida que implique la disposición de tierras en la Base Naval, aunque también se incorpora a otros bajo al órbita de la Aabe, como el Complejo Turístico de Chapadmalal, el Instituto Unzué, el Faro y la Canchita de los Bomberos, entre otros.

La oposición propone una declaración política del Concejo Deliberante en contra de la posibilidad de venta de terrenos de la Base Naval.

Asimismo, se solicita que previo a cualquier decisión se garanticen instancias suficientes de información pública, participación ciudadana y consulta a las instituciones académicas, profesionales, sociales, culturales y comunitarias de la ciudad, en atención a las implicancias urbanísticas, ambientales, históricas, laborales y estratégicas involucradas.