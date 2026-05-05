Golpearon a una pareja de jóvenes durante una entradera: terminaron en el hospital

En el operativo secuestraron una réplica de arma de fuego, cuatro vainas servidas, ropa usada en el robo y dos billeteras.

El avance de una investigación a cargo de la Sub DDI de Miramar permitió identificar a los dos sujetos que a fines de marzo golpearon a una pareja durante una entradera y provocaron su traslado al hospital: un joven de 24 años fue detenido y su cómplice de 19 permanece prófugo.

Todo comenzó la madrugada del 28 de marzo cuando dos individuos que portaban un arma de fuego rompieron la puerta de una casa en calle 64 al 2000 en Miramar y redujeron a la pareja de jóvenes. Minutos después escaparon con un iPhone, otro celular, una billetera y dinero en efectivo, mientras que las víctimas fueron trasladadas en ambulancia al nosocomio.

Los datos recabados le permitieron al fiscal Ramiro Anchou establecer la identidad de los autores y solicitar un allanamiento en el que secuestraron una réplica de arma de fuego de color negra, cuatro vainas servidas calibre nueve milímetros, ropa utilizada para cometer el lícito y dos billeteras. Ambos fueron aprehendidos, pero quedaron en libertad mientras continuaba la investigación.

A raíz de los distintos elementos probatorios colectados a lo largo de la pesquisa, se solicitó la detención de ambos y el pedido fue avalado por la Justicia de Garantías. En esta ocasión lograron detener al mayor, pero el más joven quedó en condición de prófugo.