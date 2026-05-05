"Ahí vas a conocer a los pibes piolas": padre despidió a cachetazos al hijo detenido por robo

Un allanamiento a cargo de personal de la DDI por el robo "piraña" que un ciclista sufrió en la ruta 11 hace dos semanas terminó con la aprehensión de un joven de 18 años que fue despedido a "cachetazos" por su padre que le recriminaba su accionar.

Todo comenzó la noche del 20 de marzo cuando un ciclista de 25 años fue abordado en la zona de ruta 11 y calle 6 por tres sujetos que lo golpearon, le exhibieron un arma de fuego y le robaron el celular y la bicicleta.

Minutos después uno de los autores, de 16 años, fue retenido por la víctima y varios vecinos antes de ser entregado al personal policial.

La continuidad de la investigación permitió identificar a otro menor de 16 años y un joven de 18 como sus cómplices y desde el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil solicitaron allanamientos y su detención.

Este martes personal de la DDI allanó la vivienda del joven y cuando lo estaban trasladando, la propia familia comenzó a reprocharle su actitud. "Ahí tenés tus pibes piolas, ahí vas a conocer tus pibes piolas" le gritaban mientras le daban cachetazos porque el joven cuestionaba el allanamiento realizado y decía que no había pruebas.

En el marco de una causa por robo triplemente agravado fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.