El puerto se moviliza por la crisis pesquera: "Si no hay respuestas, la flota se para"

“Están dejando morir a la pesca", advirtieron en un comunicado de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera (Aepcyf).

La Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera (Aepcyf) lanzó una dura advertencia contra el Gobierno nacional y aseguró que la actividad atraviesa una crisis “terminal”, producto del aumento descontrolado del gasoil y la ausencia de medidas concretas para sostener al sector.

En el marco de una asamblea extraordinaria, la entidad denunció que la situación es límite y que la falta de reacción oficial está empujando a la flota a la paralización: “Están dejando morir a la pesca. Hoy salir a trabajar es fundirse”, dispararon desde la asociación.

El sector, clave para la economía de Mar del Plata y el abastecimiento alimentario del país, remarcó que la combinación de costos portuarios, presión fiscal y combustible en alza vuelve inviable cualquier operación. “El Estado mira para otro lado mientras se destruyen miles de puestos de trabajo”, cuestionaron.

Según informaron, uno de los indicadores más críticos es la pérdida total de rentabilidad: mientras en 2010 un kilo de corvina permitía comprar 1,44 litros de gasoil, hoy apenas alcanza para 0,69 litros, reflejando un deterioro estructural que "ya no admite más dilaciones".

Exigen declarar la emergencia pesquera y se movilizarán este miércoles a las 11.

Frente a este escenario, la Aepcyf exigió la declaración inmediata de la emergencia pesquera, junto con la eliminación de retenciones, la implementación de un gasoil productivo con precio diferencial y un esquema urgente de alivio fiscal: “No hay más margen. Si no hay respuestas ya, la flota se para”, advirtieron.

Además, reclamaron la conformación de una Mesa de Desarrollo Pesquero con participación de todos los actores del sector, y apuntaron también a la provincia de Buenos Aires y al Municipio por la falta de participación y la carga impositiva que agrava la crisis. “La política tiene que decidir de qué lado está: con el trabajo argentino o con la asfixia del sector productivo”, lanzaron.

En este contexto, la entidad confirmó una movilización en el puerto de Mar del Plata para este miércoles a las 11, en lo que anticipan será una señal clara del nivel de conflictividad que atraviesa la actividad. “Sin medidas urgentes, no hay futuro para la pesca fresquera”, concluyeron.