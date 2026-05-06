Alerta meteorológica por tormentas: el Municipio definió qué pasará con las clases este jueves

Rige un alerta naranja por tormentas para esta noche y otro amarillo para la mañana del jueves.

Producto de los alertas naranja y amarillo para esta noche y madrugada, el Comité de Contingencia se reunió en instalaciones del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y resolvió no suspender las clases este jueves en todo el ámbito de General Pueyrredon.

Las tormentas seguirán hasta la madrugada y habrá chaparrones durante todo el jueves.

Según detallaron desde la Municipalidad, la medida se debe a que los informes elaborados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indican que las tormentas de variada intensidad continuarán desarrollándose durante las próximas horas, aunque irán mermando después de medianoche, sobre todo en la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, aclararon que el monitoreo de la situación seguirá en las próximas horas y le recomendaron a la población tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

En caso de tener que circular por la vía pública, salir con el tiempo de antelación necesario.

Asegurar macetas y objetos sueltos de balcones y terrazas.

No sacar la basura fuera del horario permitido.

Ante cualquier emergencia, la población debe comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.

Rige un alerta amarillo por viento desde la noche del jueves hasta el fin del viernes.

Hasta cuándo sigue el mal tiempo

El SMN emitió un alerta naranja para el cierre de la jornada, en el que pronostica una continuidad de las condiciones de la tarde, aunque con algunas tormentas localmente severas, acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. También estimó valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada.

En tanto a la madrugada, el alerta baja una escala, a carácter amarillo, y las intensas precipitaciones seguirán azotando a la ciudad. Las únicas variaciones son que el viento disminuirá su velocidad a 70 km/h y que caerá una menor cantidad de agua, de entre 30 y 60 milímetros en ese período.

En lo que respecta al resto del jueves, el SMN prevé una máxima de 18° y una mínima de 14°, y chaparrones a lo largo de todo el día, con mayor probabilidad en la mañana. Además, con el correr de las horas las fuertes ráfagas del sudoeste irán creciendo, hasta alcanzar los 69 km/h.

No obstante, rige un nuevo alerta amarillo por viento desde la noche del jueves hasta el final del viernes, cuando esperan ráfagas del sur y el sudoeste que pueden alcanzar hasta los 80 km/h.