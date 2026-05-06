Noche y madrugada con alertas en Mar del Plata: hasta cuándo sigue el mal tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió nuevos alertas para el jueves y el viernes.

Luego de un miércoles atravesado por tormentas fuertes con lluvias intensas, el Servicio Meterológico Nacional (SMN) ratificó las alertas para esta noche y la madrugada del jueves en Mar del Plata, y adelantó nuevas advertencias.

En principio, el organismo emitió un alerta naranja para el cierre de la jornada, en el que pronostica una continuidad de las condiciones de la tarde, aunque con algunas tormentas localmente severas, acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos.

Asimismo, proyectó actividad eléctrica frecuente, posible granizo, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada.

Las condiciones adversas continuarán hasta la noche del viernes.

En tanto a la madrugada, el alerta baja una escala, a carácter amarillo, y las intensas precipitaciones seguirán azotando a la ciudad. Las únicas variaciones son que el viento bajará su velocidad a 70 km/h y que caerá una menor cantidad de agua, de entre 30 y 60 milímetros en ese período.

En lo que respecta al resto del jueves, el SMN prevé una máxima de 18° y una mínima de 14°, y chaparrones a lo largo de todo el día, con mayor probabilidad en la mañana. Además, con el correr de las horas las fuertes ráfagas del sudoeste irán creciendo, hasta alcanzar los 69 km/h.

Alerta por viento

Por ese motivo, rige un alerta amarillo por viento desde la noche del jueves hasta el final del viernes. Esperan ráfagas del sur y el sudoeste que pueden alcanzar hasta los 80 km/h.