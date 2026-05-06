Después de 10 días de análisis, lograron identificar el cuerpo carbonizado: era Kevin Ábalos

En las últimas horas se logró identificar el cuerpo carbonizado que apareció en un descampado del barrio Autódromo el pasado 25 de abril. Los restos pertenecían a Kevin Ábalos, a quien su familia buscaba desde días antes del macabro hallazgo.

En los primeros análisis no se había podído identificar el cuerpo, por lo cual las autoridades recurrieron a un estudio necropapiloscópico. Con la observación de la morfología de las manos, lograron finalmente corroborar que se trataba de Ábalos.

Los restos del joven fueron entregados a su familia, para que pudieran verlarlo y brindarle la última despedida.

El hallazgo del cuerpo carbonizado

La operación de autopsia se había extendido más de tres horas y había tenido las complicaciones lógicas del estado en que fueron hallados los restos. En el primer análisis no se logró establecer la existencia de heridas previas a la carbonización que pudieran haber ocasionado la muerte.

Ahora se aguardaban los resultados de las pericias complementarias, como el cotejo de ADN y las necropapiloscópicas, que fueron los estudios que permitieron identificar a Ábalos.

Antes del hallazgo de los restos, la familia de Ábalos había confirmado que estaba desaparecido y que habían encontrado su moto enterrada en la zona. Su búsqueda comenzó tras el incendio de tres casillas, que fue el cierre de un enfrentamiento previo a golpes y tiros en las inmediaciones de las calles Guanahani y San Francisco Javier.

Los Bomberos controlaron el incendio y se retiraron poco después, sin hallar personas fallecidas. En la madrugada del día 25 de abril, un llamado al 911 alertó sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en la zona de avenida J. B. Justo al 8400.