Allanaron "point" en el barrio Las Avenidas y detuvieron al encargado

Policía Federal desbarató un punto de acopio y comercialización de drogas que operaba en Mar del Plata. Fotos: PFA.

Una investigación a cargo de la fiscalía de Estupefacientes terminó con el allanamiento de una vivienda del barrio Las Avenidas que funcionaba como "point" de venta y lugar de acopio de droga.

Tras el aval de la Jueza de Garantías Rosa Frende, personal de la División Investigaciones Especiales Mar del Plata de la Policía Federal allanó la vivienda investigada dónde se acopiaba y vendía marihuana y cocaína.

Policía Federal desbarató un punto de acopio y comercialización de drogas que operaba en Mar del Plata. Fotos: PFA.

En el operativo la policía también incautó un celular que será peritado y aprehendió al sospechoso y otro sujeto que luego quedó en libertad.

Policía Federal desbarató un punto de acopio y comercialización de drogas que operaba en Mar del Plata. Fotos: PFA.

El investigado quedo alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que declare ante el fiscal Rodolfo Moure.