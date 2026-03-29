Tras meses de investigación, detuvieron a un hombre por comercialización de drogas

Un hombre fue detenido en Villa Gesell en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes, tras una serie de allanamientos realizados por personal especializado en la investigación del tráfico de drogas.

Según pudo saber 0223, el procedimiento se llevó a cabo este sábado y estuvo a cargo de efectivos de la Superintendencia de Investigación del Tráfico de Drogas Ilícitas, a través de la DDITDI Dolores y la SDITDI Villa Gesell, con intervención de la ayudantía fiscal encabezada por la doctora Carina Galante.

La investigación iniciada en el verano del 2025

La investigación tenía como objetivo dar con un sospechoso que ya había sido vinculado previamente a la venta de drogas. En ese marco, a comienzos de enero de 2025 se habían realizado distintos operativos en la ciudad, que derivaron en la incautación de sustancias, teléfonos celulares y armas de fuego, además de la aprehensión de otro hombre relacionado con la causa.

A partir de nuevas tareas investigativas, desarrolladas de manera encubierta, los investigadores lograron establecer el paradero del restante integrante de la organización. Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías interviniente ordenó un allanamiento con detención.

La detención del imputado

El operativo principal se concretó en una vivienda ubicada en Paseo 114 entre Avenida 13 y 14, donde se hizo efectiva la detención del sospechoso.

En paralelo, se realizó un segundo allanamiento en un domicilio de Avenida 10 entre Paseos 107 y 106 bis.

Efectivos de la DDI tras la detención en Villa Gesell del imputado.

Como resultado de los procedimientos, se logró la incautación de sustancias estupefacientes y teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes en el marco de la causa.

Según se informó, estas acciones forman parte de un trabajo sostenido por parte de las autoridades para combatir la comercialización de drogas en la ciudad y avanzar en la desarticulación de este tipo de organizaciones.