Grabaron a un hombre en medio de olas brutales y recomiendan no ingresar al mar por los próximos días
Luego de las imágenes, reforzaron el pedido de precaución. Este jueves empieza la ciclogénesis en Mar del Plata.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Los vecinos de La Perla se vieron sorprendidos por la decisión de un bañista que, pese al clima, decidió empezar el día en el agua. El tema es que este jueves comienza una ciclogénesis, la marea empieza a descontrolarse y el peligro es constante.
El video se registró en la avenida Libertad y la costa. "Esto es real. Recién sale del agua", contó un vecino sorprendido a 0223 por las olas gigantes y la decisión del hombre que entró al mar. El hecho está totalmente desaconsejado por las autoridades, en especial en jornadas con tormenta eléctrica.
Recomendaciones frente a la ciclogénesis
Si bien en Mar del Plata el miércoles se desató el temporal y dejó destrozos, autos flotando y barrios inundados, el fenómeno meteorológico más preocupante empieza este jueves: llega la ciclogénesis que se extenderá hasta el sábado.
Desde el Municipio, recordaron a la población tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
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- En caso de tener que circular por la vía pública, salir con el tiempo de antelación necesario.
- Asegurar macetas y objetos sueltos de balcones y terrazas.
- No sacar la basura fuera del horario permitido.
- Ante cualquier emergencia, comunicarse con Defensa Civil al 103 o con SAME al 107.
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