Estudiantes de Mar del Plata crearon un video para concientizar sobre amenazas de tiroteos en escuelas

Mar del Plata fue una de las ciudades donde hubo una ola de amenazas.

Tras la seguidilla de amenazas de tiroteos que se produjo en escuelas de Mar del Plata por un reto viral de redes sociales, los alumnos de Escuela Secundaria Técnica Nº 5 "Amancio Williams" realizaron un video para concientizar sobre los peligros de esos mensajes.

La iniciativa fue impulsada por el centro de estudiantes y participaron chicos de todas las edades. La producción audiovisual surgió como una propuesta de la dirección en el marco de un plan de prevención y políticas de cuidado.

Mar del Plata fue una de las ciudades donde se desató una ola de amenazas en las puertas y paredes de los baños.

"Se trata de un material valioso, creado por y para los estudiantes, con el objetivo de generar conciencia, reflexión y compromiso colectivo", señalaron en la página de Instagram de la institución.

Asimismo, resaltaron la importancia de la participación activa de los jóvenes "y en el poder de la escuela como espacio de construcción, escucha y cuidado".

Mar del Plata fue una de las ciudades donde se desató una ola de amenazas en las puertas y paredes de los baños. Los establecimientos educativos denunciaron los hechos a las autoridades y se iniciaron investigaciones para dar con los responsables.

Por otro lado, los trabajadores de la educación solicitaron mesas intersectoriales con el objetivo de fortalecer y construir estrategias colectivas de cuidado.

La Provincia publicó un documento donde establece una serie de lineamientos claros para identificar señales de alerta temprana, canalizar denuncias y activar mecanismos de intervención rápida.