Confirmaron rechazo a la prisión domiciliaria del hombre que abusó de las amigas de su hija en una piyamada

La Sala IV del Tribunal de Casación Penal anuló la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata que dispuso la morigeración del encierro cautelar del hombre condenado a siete años de prisión por manosear y masturbarse al lado de tres amigas de su hija que se quedaron a dormir en su casa durante distintas “piyamadas”.

Los Jueces Manuel Alberto Bouchoux y María Florencia Budiño resolvieron esta semana que aquella decisión de la Sala I no cumplió con la ley de protección a la víctima ya que no se informó a los particulares damnificados para que tuvieran vista, manifestaran su opinión o pudieran realizar los planteos que consideraran pertinentes.

Fiscal Ana María Caro.

“En concreto, la ausencia de traslado a la víctima impidió el ejercicio del derecho a ser informada, oída y participar activamente del proceso penal, privado a los damnificados de toda posibilidad de manifestarse respecto de una resolución que modifica la modalidad de la medida de coerción, sin perjuicio de otras consideraciones jurídicas que pudieran decidirse en relación al caso”, argumentaron.

Hace casi un año los jueces Ricardo Perdichizzi, Paula Soulé y Fabián Riquert dieron por probado los tres hechos cometidos en noviembre de 2019, agosto del 2020 y octubre de 2020 en la casa de Adrián Buitrón en la ciudad de Comandante Nicanor Otamendi tal como plantearon en aquel momento la fiscal Ana María Caro y los abogados Maximiliano Orsini y Carlos Disipio como representantes del particular damnificado.

Los hechos quedaron al descubierto cuando una de las víctimas pudo contarle a una docente lo sucedido y el personal del establecimiento citó a los padres para una reunión donde les contaron qué si no denunciaban el hecho, lo harían desde la institución.

Abogado Maximiliano Orsini.

Tras la lectura de la sentencia y la determinación de detener al condenado, su defensa presentó un hábeas corpus en la Sala I de la Cámara local que dispuso la morigeración del encierro cautelar bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Esa decisión generó un fuerte rechazo en la comunidad de Otamendi y la fiscal Caro junto al abogado Orsini hicieron el planteo en el Tribunal al considerar que esa medida era nula. Los jueces dieron lugar al pedido y Buitrón quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán. Esta resolución de Casación, que en sí cayó en abstracto, confirmó el planteo de incumplimiento que se tuvo con la ley de víctimas.