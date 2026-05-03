Video: rompió la puerta y robó un reconocido negocio en pleno Güemes

Ocurrió en las primeras horas de la mañana del miércoles.

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en un comercio en Mar del Plata, cuando un sujeto que no fue identificado destrozó la puerta de un local, se dirigió a la caja registradora y tomó la recaudación.

Este nuevo episodio, que fue captado por las cámaras de seguridad, ocurrió en la mañana del miércoles en Silice, un reconocido negocio de artículos para el hogar ubicado en Güemes, entre Castelli y Alvarado.

Apenas minutos después de las 7, un hombre que usaba una gorra para que su rostro no sea identificado forzó el acceso al local y sustrajo una suma de dinero en efectivo.

En tan solo 15 segundos y con el cielo ya aclarando, el delincuente se dio a la fuga y no pudo ser aprehendido por las autoridades.

Sin embargo, las imágenes fueron difundidas en redes sociales por las víctimas, quienes escribieron un breve mensaje sumamente indignados por la creciente ola de robos que afecta a la ciudad: "Pleno Güemes, 6 am, rompe la puerta y entra a robarnos. Maldito".