Quiso robar una pesa rusa y lo atraparon cuando tenía medio cuerpo adentro del gimnasio

Un hombre que rompió la vidriera de un gimnasio y sustrajo una pesa rusa y tres conos del interior fue aprehendido por personal policial cuando tenía medio cuerpo adentro del local e intentaba retirar otros elementos.



viernes

Boulevard Marítimo y Las Heras

27 años

El hecho sucedió elen un local ubicado en inmediaciones decuando el sujeto de–que se encuentra en situación de calle- rompió el frente del local para sustraer distintos elementos.



Fue personal de la Subcomisaria Casino y de Infantería quienes lo sorprendieron cuando tenía medio cuerpo dentro de local.



Flagrancia

delito de tentativa de robo

Unidad Penal N° 44 de Batán

Desde la fiscalía deordenaron la formación de causa por ely su traslado a lahasta que preste declaración en Tribunales.