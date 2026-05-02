Quiso robar una pesa rusa y lo atraparon cuando tenía medio cuerpo adentro del gimnasio
Sucedió en Las Heras y la costa. El sujeto de 27 años había roto la vidriera frontal del local. Quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
2 de Mayo de 2026 10:14
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre que rompió la vidriera de un gimnasio y sustrajo una pesa rusa y tres conos del interior fue aprehendido por personal policial cuando tenía medio cuerpo adentro del local e intentaba retirar otros elementos.
El hecho sucedió el viernes en un local ubicado en inmediaciones de Boulevard Marítimo y Las Heras cuando el sujeto de 27 años –que se encuentra en situación de calle- rompió el frente del local para sustraer distintos elementos.
Fue personal de la Subcomisaria Casino y de Infantería quienes lo sorprendieron cuando tenía medio cuerpo dentro de local.
Desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la formación de causa por el delito de tentativa de robo y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.
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