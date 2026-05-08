Abusos, desnutrición y torturas: rescatan a nueve hermanos que eran maltratados por su familia

Rescatan a nueve hermanos que eran maltratados por su familia.

Un estremecedor caso de violencia intrafamiliar conmocionó a la ciudad de Figueroa en Santiago del Estero después de que una investigación judicial derivara en el rescate de nueve hermanos víctimas de abusos, torturas y desnutrición dentro de un mismo núcleo familiar.

El procedimiento fue ordenado por el juez de Control y Garantías Sergio Guillet después de una denuncia presentada por organizaciones civiles de protección de la infancia y la trata de personas. A partir de ello, la Justicia avanzó con un allanamiento en una vivienda de la zona, donde se produjo el hallazgo de las víctimas.

En el operativo fueron detenidos una pareja y sus tres yernos, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Según la información publicada por medios locales, el grupo familiar estaría acusado de haber sometido durante un prolongado período a los hermanos rescatados.

Las condiciones de extremo abandono que sufrían las víctimas

Dentro del domicilio las autoridades encontraron terribles escenarios. Entre las víctimas había personas con discapacidad y una de ellas, incluso, fue hallada atada a una cama.

De los nueve rescatados, tres son adultos con serios padecimientos de salud mental y motrices. Los otros seis son menores, cuatro niñas y dos niños. Una de las nenas también tiene una discapacidad.

Las primeras evaluaciones indicaron signos de maltrato físico en al menos una de las víctimas, que presentaba moretones y lesiones visibles. También se detectó que los menores evitaban responder sin antes mirar a los adultos presentes.

En el interior de la vivienda se halló una habitación cerrada con candado y colchones sin uso, mientras que los niños dormían sobre tablas improvisadas y apenas una frazada o sábana.

La situación de las víctimas

Tras cinco horas de trabajo en el lugar, las autoridades lograron rescatar a las nueve personas, que fueron trasladadas para recibir asistencia médica y psicológica. Dos de ellas quedaron internadas debido a su estado de salud, mientras que el resto permanece bajo seguimiento profesional.

La causa quedó en manos de las fiscales Yésica Lucas y Vanina Aguilera, quienes imputaron a los detenidos por delitos de extrema gravedad, como abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia, corrupción de menores, lesiones calificadas y abandono de persona.

La investigación continúa para determinar la magnitud del período de violencia denunciado y las responsabilidades de cada uno de los imputados dentro del grupo familiar.