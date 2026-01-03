El mensaje del Intendente a los venezolanos que viven en Mar del Plata: "Esta ciudad los abraza"

A través de las redes sociales, el Intendente del partido de General Pueyrredón Agustín Neme se dirigó a los inmigrantes venezolanos que eligieron vivir en Mar del Plata, en un contexto de incursión militar de Estados Unidos sobre Venezuela.

"A todos los venezolanos, especialmente a los que eligieron Mar del Plata para empezar de nuevo, quiero decirles, con el corazón en la mano, que esta ciudad los abraza y los reconoce. Mar del Plata es tierra de trabajo, de esfuerzo y de sueños", expresó Neme en X.

"Se porque lo viví en primera persona que nadie deja su país por capricho. Detrás de cada llegada hay una historia, una familia, una decisión difícil y una enorme valentía. Y también hay algo muy poderoso: la voluntad de salir adelante, de aportar, de construir y de vivir en libertad", continuó en su mensaje.

"Mar del Plata creció siempre gracias a quienes vinieron de otros lugares con ganas de trabajar y de integrarse. Ustedes enriquecen nuestra ciudad con su cultura, su empuje, su compromiso. Hoy especialmente me sumo a quienes celebramos que después de tanto sufrimiento una luz de esperanza y oportunidad vuelve a brillar sobre su querida Venezuela", cerró el Intendente del partido de General Pueyrredón.