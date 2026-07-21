Publicó carteles por una boa perdida, era publicidad y los vecinos lo denunciaron

En el barrio porteño de Colegiales, una campaña publicitaria engañosa generó una fuerte reacción entre los vecinos. Varias calles amanecieron cubiertas con flyers que alertaban sobre la fuga de una boa llamada “Piti” desde una terraza ubicada en la intersección de Cespedes y Zapiola, solicitando colaboración para su búsqueda y ofreciendo indicaciones sobre cómo actuar en caso de encontrarla.

Este aviso provocó temor entre los residentes, quienes evitaron sacar a pasear a sus mascotas por precaución. Sin embargo, el hombre responsable de la difusión confirmó que todo fue una invención destinada a promocionar su emprendimiento como paseador de perros. En sus propias palabras, “Se me fue de las manos. Sin querer la historia tomó mucho vuelo. Me quiero comunicar para traer tranquilidad”.

El objetivo original de esta estrategia publicitaria era darle mayor visibilidad a su trabajo mediante nuevos carteles, pero lejos de lograrlo, la acción generó malestar y desconfianza en la comunidad.

Usuarios de la red social “X” expresaron su indignación ante la falsa alarma. Uno de ellos escribió: “Quiero encontrar a quien inventó que se le perdió una boa de 3 metros en Colegiales, que tuvo a medio barrio con ventanas cerradas y mascotas encerradas”.

El Ministerio Público Fiscal podría intervenir debido a que la acción provocó una alarma pública significativa, replicada en varios puntos del barrio. Por otro lado, aún no se ha informado si el autor de la falsa alerta recibió alguna notificación o sanción judicial.

Además, cabe recordar que en la Ciudad de Buenos Aires está prohibida la tenencia de especies silvestres o exóticas, conforme a lo establecido por la Ley 22.421.