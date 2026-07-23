"Llevo 308 días sin consumir drogas": sorpresiva declaración de un intendente

El intendente de Saavedra, Matías Nebot, sorprendió a su comunidad al revelar públicamente que lleva 308 días sin consumir drogas. La confesión se produjo durante una charla organizada por el municipio en la ciudad de Pigüé, destinada a concientizar sobre los consumos problemáticos y la prevención de adicciones.

En el encuentro, que contó con la participación del especialista en prevención Adrián Di Renzo, Nebot compartió su experiencia personal en la lucha contra la adicción. El jefe comunal destacó que el verdadero desafío no es la sustancia en sí, sino las causas que impulsan a su consumo, y que el proceso de recuperación requiere un esfuerzo constante.

Matías Nebot, de 37 años y vinculado políticamente al vecinalismo, atravesó un período de aproximadamente dos años de consumo de cocaína. Según informaron fuentes locales, su situación se agravó en medio de dificultades personales y el complejo contexto que vivió la gestión municipal, especialmente tras aplicar un recorte salarial a empleados comunales a comienzos del 2023.

Además, en su camino hacia la recuperación, el intendente enfrentó el fallecimiento de su padre, quien había sido fundamental para que Nebot iniciara el tratamiento contra las adicciones. A pesar de la conmoción, Nebot continúa avanzando en su proceso y decidió no brindar entrevistas por el momento, hasta concluir una nueva etapa de su tratamiento.

En su mensaje público, Nebot subrayó que compartir su historia busca aportar a la prevención y el abordaje de las adicciones, y adelantó que uno de los pilares de su gestión será fortalecer las políticas públicas relacionadas con la salud mental. Además, anunció la intención de ampliar los programas municipales de prevención y acompañamiento para personas con consumos problemáticos.

Este testimonio cobra relevancia en un contexto donde la problemática de las adicciones afecta a diversas capas sociales y representa un desafío constante para las comunidades. La apertura y sinceridad de un funcionario público como Nebot puede contribuir a derribar estigmas y promover un abordaje más humano y efectivo.