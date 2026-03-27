Buscaba trabajo por Telegram y cayó en una trampa: el engaño que le vació la cuenta en minutos

Un joven de 21 años denunció una estafa millonaria tras caer en una falsa oferta laboral por Telegram. El engaño comenzó en un grupo de chat donde prometían pagos rápidos por cumplir tareas virtuales simples. La víctima, tentada por generar ingresos extra, terminó transfiriendo todos sus ahorros a cuentas de billeteras digitales. Los delincuentes cortaron la comunicación inmediatamente después de recibir el dinero, dejando al joven sin respuestas.

La modalidad delictiva consistía en ganar la confianza del usuario mediante pequeñas retribuciones económicas iniciales de prueba. Luego, los administradores del grupo exigían depósitos de dinero para liberar supuestas ganancias acumuladas o beneficios mayores. En total, el denunciante realizó transferencias por un millón y medio de pesos a cuentas registradas bajo nombres de terceros. Este tipo de estafas piramidales digitales se multiplicaron recientemente en diversas plataformas de mensajería.

El denunciante llevó a cabo transferencias por un millón y medio de pesos.

Cómo fue el proceso para triangular el dinero robado

Tras advertir el fraude, el joven radicó la denuncia formal en la Comisaría 51 de Santiago del Estero. La Fiscalía de turno tomó intervención inmediata y ordenó una serie de medidas para identificar a los titulares de las cuentas. Especialistas en delitos informáticos analizan ahora el rastro de las transacciones realizadas hacia las firmas Ualá y Claro Pay: buscan determinar si se trata de cuentas "puente" utilizadas para triangular el botín robado.

El área de Ciberseguridad trabaja en el rastreo de las direcciones IP y el historial del grupo de notificaciones. Los investigadores advierten a la población sobre estas promesas de trabajo que requieren una inversión de capital previo. El caso pone de manifiesto la vulnerabilidad de los jóvenes que buscan empleo en redes sociales sin verificar fuentes. La causa continúa abierta mientras se intenta dar con los responsables detrás de este perfil criminal.