Brutal: amordazan y atan a una jubilada de 91 años en una violenta entradera

Una jubilada de 91 años fue víctima de un violento asalto en su vivienda de Boulogne, en el partido bonaerense de San Isidro, cuando dos delincuentes ingresaron de madrugada, la sorprendieron mientras dormía y la sometieron durante casi una hora dentro de su propio dormitorio. Los ladrones escaparon con dinero, joyas y hasta las zapatillas de la mujer, que quedó atada y amordazada hasta que logró pedir ayuda.

El episodio ocurrió alrededor de las 3 de la mañana de este sábado, cuando los asaltantes forzaron la reja del patio trasero de la casa y entraron sin que la víctima lograra oír el ruido.

Según relató su hija, Viviana, los delincuentes se dirigieron directamente a la habitación y redujeron a la mujer, a quien le ataron las manos y le cubrieron la cara con una cinta negra. “Revolvieron todo. Se llevaron los pocos ahorros que tenía. Hasta se probaron sus zapatillas, y como calza 41, se las llevaron”, contó en declaraciones televisivas.

Los delincuentes revolvieron la casa en búsqueda de objetos de valor.

La jubilada permaneció inmovilizada mientras los ladrones hurgaban por toda la vivienda. Al retirarse, la mujer consiguió desatarse y avisar a su familia, que de inmediato llamó a la Policía. “Mi mamá, por suerte, pudo sacarse la cinta y nos llamó. Estamos esperando a los peritos para poder ordenar algo, porque dejaron todo dado vuelta”, explicó su hija, visiblemente afectada por la situación.

"Nada los detiene"

Viviana recordó que no es la primera vez que su madre sufre un hecho de inseguridad. “Nada los detiene. Lamentablemente ya habían entrado, pateando la puerta. Después reforzamos rejas por todos lados, pero igual volvieron a entrar”, lamentó. También señaló que su madre vive sola y que el ataque profundizó su sensación de vulnerabilidad: “A los 91 años no tiene por qué pasar por esto. No tiene derecho”.

La investigación quedó en manos de la fiscalía de San Isidro, que trabaja junto con personal de la Policía Bonaerense. Los peritos fueron convocados para relevar la escena, levantar rastros y analizar cámaras de seguridad del barrio que puedan ayudar a identificar el ingreso y la salida de los delincuentes.

Mientras tanto, la familia reclama mayor rapidez en la intervención judicial y policial. “Lo hago público para que se apuren, para que esto se esclarezca y para poder ordenar la vida de mi mamá”, concluyó Viviana, aún en shock por la violencia de la entradera.