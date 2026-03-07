El Gobierno de la provincia de Buenos Aires finalizó las negociaciones paritarias con los gremios estatales y docentes, pactando un incremento del 7,5% en los salarios correspondientes al bimestre marzo-abril. Este aumento se desglosa en un 5% para marzo y un 2,5% para abril, sumado al 1,5% otorgado y ya liquidado en febrero.

La actualización salarial beneficia a diversos sectores de la administración pública provincial. En la administración central con jornada laboral de 30 horas semanales, el sueldo neto oscilará entre $548.509 y $914.386 según la categoría. Para quienes trabajen 40 horas semanales, los salarios irán desde $880.674 hasta $1.942.830.

En el área educativa, los auxiliares con jornadas de 30 horas percibirán un incremento que llevará su salario inicial a $706.060, mientras que el tope alcanzará los $862.855. Por su parte, el personal hospitalario verá sus haberes ubicados entre $1.052.808 y $2.005.037, mientras que el personal de enfermería cobrará desde $1.115.317 hasta $1.543.531 según la categoría.

Además, a partir del 1º de julio, todo el personal regido por la Ley 10.430 ascenderá una categoría. Aquellos trabajadores que se encuentren en el techo de su agrupamiento recibirán una bonificación del 20% sobre el sueldo básico, en reconocimiento a su trayectoria y permanencia en el escalafón.

El acuerdo también incluye una bonificación extraordinaria de $20.000 para los empleados estatales.

Respecto a los docentes, los gremios que conforman el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) aceptaron la propuesta oficial, que contempla el mismo esquema de aumentos del 5% en marzo y 2,5% en abril. A esto se suma una bonificación no remunerativa de $28.700 llamada “Compensación FONID/Conectividad”, diseñada para compensar la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

Los cargos testigo en el sector educativo quedarán actualizados con estos incrementos, y desde los gremios destacaron que las subas también tendrán impacto en los haberes de los docentes jubilados, ya que los porcentajes acordados se trasladarán a sus pagos.

Las actas paritarias establecen que las negociaciones se reabrirán formalmente en junio de 2026, aunque existe la posibilidad de adelantar ese encuentro si las condiciones económicas se desvían significativamente de las proyecciones consideradas para este acuerdo.