Una mujer atacó a golpes y piedrazos a dos personas: la detuvieron

Apedreó y golpeó a un hombre, y hasta le arrojó un adoquín a una mujer.

Una mujer de 23 años acusada de provocar daños y agredir físicamente a dos personas en la avenida Luro entre Boulevard Marítimo y Entre Ríos fue aprehendida este martes por personal policial y quedó alojada en el complejo penitenciario de Batán.

Autoridades policiales informaron que el hecho se produjo cuando la imputada comenzó una confrontación con una de las víctimas, un hombre de 38 años, a quien le propinó golpes de puño y le arrojó piedras, ocasionando además daños en su vehículo.

Momentos después, una mujer de 40 años se acercó al lugar y fue atacada por la agresora, quien le arrojó un adoquín impactándola por la espalda. Tras el ataque, la imputada fue retenida por una de las víctimas junto a transeúntes que se encontraban en la zona, hasta el arribo del personal policial que concretó su aprehensión.

El fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso actuaciones por el delito de daños y lesiones leves y el traslado de la imputada a la Unidad Penal N° 50 de Batán.