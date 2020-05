Mar del Plata cuenta con unas 200 familias judío religiosas: ¿cómo viven?

Luego de la explosión que provocó la serie Poco Ortodoxa, el rabino de la Jabad Lubavitch local, Zalmen Lipinski, cuenta detalles de la comunidad que vive en Mar del Plata y que asisten al Templo Gabriel que funciona desde 2017 en el barrio La Perla.

Una adolescente que se siente abandonada por su madre, criada por su familia paterna bajo una estricta educación religiosa, con un padre alcohólico y destinada a casarse con un adolescente emocionalmente inestable en un matrimonio arreglado y una suegra invasiva, decide abandonar la comunidad judía de Williamsburg en Brooklyn para vivir dentro de la cultura laica.

Así podría sintetizarse “Poco Ortodoxa”, la serie de Netflix creada por Anna Vigner y Alexa Karolivsky basada en “Unortodox: The scandalous rejection of my hasidic roots”, la autobiografía de Deborah Feldman que hizo que el mundo pose sus ojos en las tradiciones de los judíos religiosos.

*****

En Mar del Plata hay una pequeña comunidad de judíos observantes. ¿Se comportan tal como se muestra en la serie? ¿Cuándo se asentaron en la ciudad? ¿Qué es mito y qué cierto dentro de las creencias que el común de la población tiene acerca de los llamados “judíos ortodoxos”? En un extenso diálogo con 0223, el rabino Zalmen Lipinski referente de de la Jabad Lubavitch local lo explica en detalle.

"Todo es Judaísmo”, explica el rabino a modo de introducción a un tema que resulta confuso por momentos. Lipivski es cuarta generación de argentinos y llegó a Mar del Plata junto a su familia en 2017 cuando fue designado por la Jabad Lubavitch para hacerse cargo de la comunidad marplatense.

El Templo Gabriel está ubicado en el barrio La Perla y asiste a cerca de 200 familias. Foto: 0223

En un principio, el Templo Gabriel abría solo en temporada y según cuenta el rabino “desde hace un tiempo" decidieron abrir durante todo el año "para atender y ayudar a quienes lo demandan”. Actualmente en la Jabad asiste espiritualmente a cerca de 200 familias que integran la comunidad en Mar del Plata y la zona.

“La comunidad en Mar del Plata siempre fue pequeña. Es difícil dar un número concreto, estamos muy cerca de Buenos Aires y eso hace que muchos jóvenes sobre todo viajan para estudiar y en ocasiones se quedan allá dentro de la comunidad en Buenos Aires”, explica aunque se arriesga a censar en poco más de 200 a las familias que integran la comunidad en Mar del Plata y la zona.

***

Dentro de su libro “Los Lubavitch en Argentina”, Alejandro Soifer explica que la ortodoxia judía es un movimiento que congrega distintas visiones acerca de lo que es el judaísmo. Zalmen adhiere a este concepto y explica que dentro del Jabad no tienen etiquetas. "Estamos en contra de categorizar”, dice y señala que “hay distintas costumbres entre los judíos de Europa del Este y los judíos españoles” y detalla que los Lubavitch provienen de Bielorrusia y se enfocan en el trabajo intelectual.

Dentro de la ortodoxia se compendían una serie de costumbres, ritos, antepasados, mitología y lenguas madre. Sigue las enseñanzas de Jacob, Isaac y Abraham y las toma, según Soifer como un “manual para la vida”. En esta línea, Lipinski asegura que “la Torá misma tiene sus reglas” y de la interpretación y el cumplimiento de las mismas parten las diferencias.

"La Torá misma tiene sus reglas", asegura el Rabino. Foto: 0223

Esto pasa, según el rabino, porque “en algunos casos se desarrolla cierto fanatismo” y agrega que dentro de la misma comunidad puede haber además de fanatismo cierta ignorancia respecto a algunas normas, como el Kosher, por ejemplo. Y eso a veces genera cruces.

***

La aparición de las series “Poco Ortodoxa” y “Shtisel” hicieron que durante abril, la sociedad laica no judía pose su mirada en el mundo jasídico. ¿Cuánto hay de cierto en ellas y cómo se adapta esa vida a un marplatense en el Siglo XXI?

“Te soy sincero, no vi ninguna de las series que nombrás, me han consultado mucho sobre Poco Ortodoxa, sobre varios temas que toca, pero en lo que pueda ayudarte, encantado”, había respondido Lipinski a través de un audio de Whatsapp, cuando surgió la inquietud de realizar la entrevista.

"En general, en este tipo de series, hay mucha ficción. Se toman una serie de características y se caricaturizan o magnifican para que el público las entienda… Hay cosas que sí pueden llegar a existir, pero también hay cosas que pueden malinterpretarse”, dice el rabino que, con paciencia, explica a este medio que mucho de lo reflejado en “Poco Ortodoxa” es Satmar.





Los satmar son una rama del judaísmo proveniente de Hungría que, tras la Shoá, decidió aislarse a modo de preservación. Este grupo fue prácticamente aniquilado durante la Segunda Guerra Mundial, “lo que llamamos el Holocausto o la Shoá”, y ése -explica- es el motivo del aislamiento. En Argentina, son un grupo bastante pequeño y en Mar del Plata no hay familias que comulguen con esta rama del judaísmo.

Según explica, este no es el tipo de judío que hay en Mar del Plata. Si bien puede existir la creencia de que los hombres y mujeres ortodoxas se dedican solo al estudio del Antiguo Testamento, Lipinsky explica que esto es un mito. Muchos van a la universidad y luego se desarrollan profesionalmente. "Lo que ocurre es que hay comunidades en las que hay temor de que el estudiante que va a instituciones no judías, resulte influenciado con ideología laica de mala manera”, aclara.

En las series parece que las expresiones artísticas son poco menos que un sacrilegio. “No, de ninguna manera. Ya te digo, hay cosas que se exageran, Toman un caso puntual y se generaliza, mi mujer de hecho es concertista de piano y ha dado conciertos en Israel”, dice a modo de ejemplo.

El pelo suelto en las mujeres es símbolo de erotismo y por eso, una vez casada, la mujer debe cubrirlo y solo puede tenerlo al descubierto dentro de su casa, pero el rapado de las mujeres casadas es una costumbre sólo de Satmar.

***

A lo largo de la miniserie, además, aparecen otras costumbres que generaron inquietudes y, desde la cuenta de Netflix Argentina @CheNetflix el investigador especializado en pensamiento judío Emmanuel Taub explica que algo característico en los hombres son los peyes (rulos a los costados) y vienen del texto bíblico que dice que no hay que cortarse los pelos que crecen al costado de la cabeza y se utiliza para para marcar el cumplimiento de la ley judía.

Respecto a la barba, la dejan larga para visibilizar que "no están atados a lo estético y al mundo exterior, sino a una vida espiritual", dice.

Otra de las características es el sombrero de ala ancha, respecto a este tema, Taub sostiene que es algo que viene de las tradiciones de Europa del Este. “Debajo del mismo todos utilizan la kipá , que sirve para marcarnos que nosotros tenemos un límite y que sobre el está nuestro Dios",dice.

Soifer asegura que las enseñanzas de Jacob Isaac y Abraham son un "Manual para la vida"

Por último, dentro de la serie se puede ver cómo antes de entrar a los hogares tocan el marco de la puerta. "Lo que están tocando es la mezuzá que es una cajita que tiene un pergamino en donde aparece dos pasajes de la Torá. Sirve para bendecir el hogar y está conectado con una parte del Éxodo que dice a los hijos de Israel que marquen los marcos de las puertas con sangre de cordero para que la muerte pase por arriba de esas casas", concluye.