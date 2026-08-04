Furor por el ranking de los mejores alfajores argentinos: una marca de Mar del Plata quedó segunda

Un nuevo reconocimiento internacional volvió a posicionar a la gastronomía nacional en boca del mundo entero. En una reciente publicación especializada se dio a conocer cuáles son los mejores alfajores argentinos y el ránking de las versiones nacionales según Taste Atlas causó sensación entre los fanáticos de lo dulce. La prestigiosa guía culinaria elaboró un listado federal exclusivo que redefinió los estándares del clásico manjar criollo. La selección generó un encendido debate en redes sociales por las marcas consagradas en la codiciada tabla de posiciones.

Cuáles son los mejores alfajores argentinos, según Taste Atlas

El primer puesto de esta prestigiosa clasificación quedó en manos de la firma Señor Alfajor, un proyecto oriundo de la localidad bonaerense de Monte Grande. Con una calificación casi perfecta de 4.9 estrellas sobre 5, la marca revalidó los galardones internacionales obtenidos en certámenes anteriores. La guía culinaria destacó la increíble armonía de sus ingredientes, la calidad de la masa y el equilibrio justo con su relleno. De este modo, la propuesta del conurbano se coronó como la máxima exponente de la repostería artesanal argentina.

Malfatti es un orgullo de la ciudad.

El codiciado segundo lugar viaja directo hacia la Costa Atlántica de la mano de los reconocidos Alfajores Malfatti, un auténtico orgullo de Mar del Plata. Nacido como una apuesta familiar marplatense, la marca conquistó a los jurados globales gracias a su receta tradicional y a su abundante tamaño. El podio lo completó la confitería cordobesa El Nazareno de Villa Carlos Paz, célebre por su armado capa por capa. El top cinco se cerró con las innovadoras propuestas de Guolis y Camboya.

Desde la plataforma gastronómica explicaron que la evaluación se basó en reseñas de consumidores, premios internacionales y sugerencias de blogueros especializados. La guía describió al producto como una "galleta tipo sándwich dulce y desmenuzable" rellena de dulce de leche o mermeladas de frutas. "En Argentina cada región aporta un matiz único en la textura de la masa y la intensidad de sus sabores", explicaron.

Señor Alfajor de Monte Grande encabezó la lista.

Este listado reafirma el enorme impacto que tiene la repostería criolla tanto en el mercado local como en las recomendaciones de los viajeros internacionales. Las distintas versiones compitieron de igual a igual en términos de elaboración artesanal, presentación y creatividad de rellenos. Tanto las marcas tradicionales de Córdoba y Mar del Plata como los emprendimientos bonaerenses festejaron esta distinción en el ránking: el mapa alfajorero nacional demuestra una vez más por qué sigue siendo la delicia insigne del país.