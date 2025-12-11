Presentan en Tandil el presupuesto para 2026: cerca del 40% se destinará a la salud pública

La guardia del hospital Santamarina de Tandil, donde la demanda de atención crece sin cesar.

Desde el gobierno municipal de Tandil elevaron al Concejo Deliberante del distrito el proyecto de presupuesto para el 2026 y entre lo estimado para la administración central de la comuna (unos $148.734 millones), y lo estipulado para el Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) -que requerirá unos $58.488 millones-, el monto consolidado del cálculo de recursos y gastos alcanza los $152.650 millones.

De acuerdo a lo expuesto por el área de economía del gobierno conducido por el intendente Miguel Ángel Lunghi, el presupuesto se elaboró “en un escenario económico que muestra señales de estabilización pero con una disminución notoria y real de los recursos por coparticipación”.

Según espeficiaron desde el gobierno tandilense, la caída en las arcas de los municipios tiene su explicación en la “menor recaudación de impuestos, relacionados con el consumo y la actividad económica (IVA, ganancias e ingresos brutos)”.

Frente a este contexto, el Ejecutivo definió dos líneas de acción: ordenar su estructura interna para ganar eficiencia -Lunghi realizó cambios en su gabinete- y reforzar la participación de los recursos propios para asegurar la continuidad de los servicios esenciales (el esquema proyectado para 2026 prevé que más de la mitad de los recursos provendrán de la recaudación municipal, mientras que el resto tendrá origen provincial).

Con la prioridad dada a la salud -al menos en el monto destinado al área-, se concieron los detalles más esenciales del proyecto.

Lunghi encara los dos últimos años de un nuevo mandato al frente de Tandil.

Salud: 38,3% del presupuesto

El denominado Sistema Integrado de Salud Pública continúa siendo el principal destino de recursos municipales, en un contexto de mayor demanda y aumento de costos hospitalarios: se brindan más de 400 mil atenciones anuales.

Educación

La inversión educativa prevista para 2026 representa cerca del 3,6% del presupuesto consolidado municipal y se orienta, a través del fondo educativo, a fortalecer la infraestructura escolar, garantizar el transporte estudiantil y sostener servicios esenciales para la comunidad educativa.

Los recursos permitirán avanzar en obras clave —como la finalización del nuevo edificio de la Escuela Técnica Nº 3—, mantener el programa PASE de transporte gratuito para estudiantes y financiar becas, bibliotecas, conectividad y otros apoyos que acompañan el recorrido educativo de miles de tandilenses.

Inversiones en infraestructura

El presupuesto 2026 destina cerca del 8% del total a inversiones en infraestructura urbana y rural, priorizando obras viales, mejoras en servicios esenciales y acciones para acompañar el crecimiento de la ciudad. Se incluyen trabajos en pavimento, caminos rurales, redes de servicios básicos, desarrollos urbanos y obras estratégicas vinculadas al relleno sanitario y a consultorios externos. Estas inversiones adquieren un valor especial en un contexto de fuerte retracción de la obra pública nacional y de recursos provinciales acotados.

Actualización de tasas: aumentos bimestrales según el IPC

El proyecto también incluye una actualización gradual de las tasas municipales para acompañar el incremento de los costos de los servicios que, según entienden desde el gobierno tandilense, “supera claramente las variaciones en el índice de precios al consumidor que publica Indec”.

La propuesta prevé ajustes bimestrales según la evolución del IPC, con incrementos puntuales del 15% en el segundo y cuarto bimestre para las tasas prediales y asociadas, y del 20% en esos mismos períodos para la tasa para la salud, en respuesta al fuerte aumento de los costos sanitarios (medicamentos y otros insumos hospitalarios principalmente), con una distribución secuenciada a lo largo del año para atenuar el impacto en el bolsillo de las contribuyentes locales.

Seguridad

El presupuesto también contempla inversiones para fortalecer las políticas de seguridad, con la incorporación de nuevas tecnologías para el centro de monitoreo, el fortalecimiento del programa Centinela y otras acciones de prevención.