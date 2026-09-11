Amenazó de muerte a una mujer e intentó agredir a la policía
Sucedió en el barrio Colinas de Peralta Ramos. Al agresor, de 32 años, se le formó una causa penal y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 32 años acusado de amenazar de muerte a una mujer e intentar agredir a la policía fue aprehendido y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.
Fue personal del Comando de Patrullas y de la Patrulla Municipal quienes llegaron a la zona de Benito Lynch al 2600 en el barrio Colinas de Peralta Ramos donde el imputado amenazó de muerte a una mujer de 38 años, que logró salir de la casa para pedir ayuda.
“Al arribar los efectivos, el hombre los insultó y en dos oportunidades intentó golpearlos con sus puños, sin llegar a lesionarlos”, informaron autoridades policiales.
Una vez labradas las actuaciones de rigor, desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la formación de la causa por amenazas y resistencia a la autoridad. El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, quedó alojado en la Unidad Penal Nº 44 de Batán.
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