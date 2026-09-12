Violó la restricción de acercamiento, agredió a su expareja y atacó a la policía

Un hombre de 30 años fue aprehendido este sábado en las inmediaciones del Complejo Punto Sur después de presentarse en el lugar pese a tener una restricción de acercamiento a de su expareja. La mujer, de 25 años, estaba allí observando a su hijo menor mientras realizaba actividades deportivas.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:20 en avenida de los Trabajadores al 1000. Según informaron fuentes policiales, el hombre se habría tornado agresivo y ocasionado daños en las luces de giro de una moto Siam 110 cc, que pertenecía a la mujer.

Personal del Comando de Patrullas se hizo presente en el lugar para intervenir ante la violenta situación y el hombre habría intentado agredirlos. Los agentes lograron reducirlo y procedieron a su aprehensión.

Desobediencia, daños y resistencia a la autoridad

El caso quedó a cargo de la UFIJE de Flagrancia, encabezada por la fiscal Mariana Baqueiro. La funcionaria dispuso la notificación de la formación de la causa, en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal.

El hombre fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde quedó a disposición de la Justicia, acusado de los delitos de Desobediencia, Daños y Resistencia a la Autoridad.