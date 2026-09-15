Hizo una estafa telefónica, lo descubrieron y dormirá en la cárcel

El joven de 23 años fue trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.

Un llamado al 911 que denunció una confrontación entre varias personas en la zona sur de la ciudad terminó con la aprehensión de un sujeto de 23 años acusado de intentar una estafa telefónica.

Personal del Comando de Patrullas Sur acudió a un domicilio de calle 767 y 6 donde un hombre de 71 años denunció que el joven se había presentado para solicitarle dinero, argumentando que se trataba de una ayuda económica para su yerno.

“El denunciante se comunicó con su familiar y constató que nunca había realizado dicho pedido”, confirmaron las autoridades policiales. Durante el procedimiento secuestraron un iPhone 13 Pro y una motocicleta Honda GLH 150.

Desde la fiscalía de Delitos Económicos ordenaron la aprehensión del sujeto, la notificación de la formación de la causa por estafa en grado de tentativa y su traslado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.