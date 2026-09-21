Del ramo clásico a las flores amarillas: cómo se vive el Día de la Primavera en Mar del Plata

Aunque el clima de este 21 de septiembre está lejos de las temperaturas primaverales, la llegada de la nueva estación ya se hace sentir en las calles de Mar del Plata. En las florerías, el movimiento aumenta y hay un color que se impone por sobre el resto: el amarillo.

La tendencia de regalar flores de este tono, impulsada en los últimos años por las redes sociales y la cultura popular, se convirtió en una de las principales postales del Día de la Primavera. Sin embargo, los ramos multicolores y las opciones más tradicionales todavía mantienen su lugar entre los marplatenses.

La tendencia de regalar flores amarillas se consolidó en los últimos años.

En la esquina de Colón y San Luis, el movimiento en la tradicional florería refleja parte de esa tendencia. Detrás del mostrador, entre cientos de tallos y arreglos, Estela atiende durante la jornada a quienes buscan una flor o un ramo para regalar.

De la tradición a las flores amarillas

El Día de la Primavera históricamente estuvo asociado con los ramos de distintos colores y especies. Sin embargo, en los últimos años las preferencias de los compradores comenzaron a cambiar y las flores amarillas ganaron protagonismo.

"Hace dos o tres años está de moda regalar flores amarillas. Entonces eso ya casi es más de enamorado que de la primavera; se regalan flores amarillas a los amores", explicó Estela en diálogo con 0223.

Opciones para todos los bolsillos en una fecha que moviliza a las florerías de la ciudad.

De todos modos, la tradición no desapareció. Quienes buscan mantener la costumbre de regalar flores por la llegada de la primavera continúan optando por los clásicos ramos multicolores.

"Siempre está la gente de toda la vida que regaló para la primavera y busca lo más tradicional, que son las flores multicolores", señaló la florista.

Opciones para distintos bolsillos

La variedad de flores y la posibilidad de armar los ramos a medida permite encontrar alternativas para distintos presupuestos. Las flores pueden comprarse de manera individual o formar parte de arreglos de mayor tamaño.

La variedad de flores y la posibilidad de armar los ramos a medida permite encontrar alternativas para distintos presupuestos.

"Las flores se venden por unidad o también hay muchísimos ramos preparados; a partir de $4.000 las individuales, hasta lo que quieras, porque se arma lo que quieras", detalló Estela.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Flores individuales: desde $4.000.

Arreglos en florero y combinados: entre $15.000 y $30.000 aproximadamente.

aproximadamente. Ramos y cajas temáticas: tiene un valor de $35.000 , mientras que las cajas y sombrereras amarillas parten de los $55.000.

, mientras que las cajas y sombrereras amarillas parten de los Ramos de mayor tamaño: con rosas seleccionadas, pueden alcanzar los $120.000.

"Todo el año hay mucha gente que decora con flores", comentó.

Decoración y regalos para empresas

El movimiento por el Día de la Primavera no se concentra únicamente en quienes buscan hacer un regalo a su pareja, familiares o amigos. También comercios, instituciones y empresas recurren a las flores para embellecer sus espacios o tener un gesto con trabajadores y clientes.

"Todo el año hay mucha gente que decora con flores, pero en esta fecha especialmente con arreglos de colores", contó. En paralelo, algunas empresas aprovechan la fecha para regalar flores, una modalidad que también ganó presencia entre los pedidos de la jornada.

"Muchas empresas regalan a sus clientes o a sus empleados. Eso también se lleva, aunque sea una flor para regalar a la gente que trabaja en el lugar", concluyó la florista.

Así, con propuestas para distintos bolsillos, las florerías marplatenses vuelven a ser protagonistas para darle color a una jornada gris en Mar del Plata.